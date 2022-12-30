Вена, 30 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Создание стабильной архитектуры безопасности возможно только при диалоге с Россией. Об этом в интервью Австрийскому агентству печати заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Флаг Австрии

«Представить, что мы должны организовать стабильную архитектуру безопасности на долгосрочную перспективу, полностью игнорируя Россию, нереально», — сказал Шалленберг.

Министр также заверил, что Россия вряд ли исчезнет с карты мира, поэтому другим странам важно сохранять готовность к диалогу и не терять способность объективно оценивать ситуацию.

Помимо этого, он признался, что негативно отнесся к решению Польши не пустить делегацию России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встречу руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ в Лодзи (Польша), поскольку видит необходимость в сохранении подобных площадок для диалога.

В то же время глава министерства отметил, что говорить о каких-либо «точках соприкосновения» пока нельзя.

Ранее в Австрии предложили провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. С таким предложением к правительству страны обратился уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Эрвин Ангегер.