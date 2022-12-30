Минск, 30 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Архитектура международной безопасности разрушается, и Запад прилагает к этому максимум усилий. Об этом в интервью агентству Sputnik Беларусь 30 декабря заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В настоящее время продолжается намеренное разрушение всей архитектуры международной безопасности», ― указал Вольфович.

Читайте также: Шойгу обвинил США в разрушении архитектуры международной безопасности

Он пояснил, что к нынешнему положению дел привела политики преследования своих интересов за счёт ущемления прав других стран, реализуемая десятилетиями Вашингтоном и его союзниками.

По его словам, в целях наращивания военной силы коллективный Запад целенаправленно ведёт поэтапный демонтаж существующей системы контроля над вооружениями, игнорирует достигнутый после распада Советского Союза взаимовыгодный баланс интересов в области безопасности на европейском континенте.

«Страны Запада с 2004 года намеренно наращивали военное присутствие у белорусских границ», ― подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, по его словам, с 2020 года западные страны фактически перестали ответственно следовать положениям Венского документа ОБСЕ 2011 года и двусторонним соглашениям по дополнительным мерам доверия и безопасности, «чем окончательно разрушили европейский мирный диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности. По его словам, НАТО приблизилась к границам РФ при этом параллельно глобально развертывая ПРО и разрабатывая системы ракетных комплексов средней и меньшей дальности.