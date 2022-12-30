Киев, 30 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В ходе своей борьбы с Европейской комиссией за деньги от Евросоюза Венгрия иногда «берёт в заложники» Украину. Об этом 30 декабря заявил глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, когда венгерская сторона занималась вытягиванием определенных физических и юридических лиц из списков попавших под санкции, она отчасти вредила режиму Киева.

При этом он добавил, что в остальном это является борьбой Будапешта с Еврокомиссией за свои деньги от ЕС, в которой Венгрия иногда «берёт Украину в заложники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим якобы не пойдет на дипломатические или военные территориальные уступки.