В Германии считают, что потолок цен на газ не будет работать
Глава энергокомпании в Германии считает, что потолок цен на газ не сработает
Берлин, 30 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Глава энергетической компании Германии RWE Маркус Креббер заявил, что потолок цен на газ в Евросоюзе не будет работать, пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
«На европейском уровне есть иллюзия, что мы сможем сдержать цену на газ», — пояснил Маркус Креббер.
«Если цена будет слишком высокой, то нельзя больше будет заключать сделки, это не сработает», — высказал свое мнение глава RWE.
Кроме того, Маркус Креббер надеется, что цена на газ останется ниже потолка, согласованного ЕС.
В декабре страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ в €180 за МВт·ч, который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но он в любой момент может быть отключен в случае дефицита.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в правительстве России скоро подготовят порядок исполнения указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен для российской нефти.