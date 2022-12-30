Берлин, 30 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Глава энергетической компании Германии RWE Маркус Креббер заявил, что потолок цен на газ в Евросоюзе не будет работать, пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«На европейском уровне есть иллюзия, что мы сможем сдержать цену на газ», — пояснил Маркус Креббер.

«Если цена будет слишком высокой, то нельзя больше будет заключать сделки, это не сработает», — высказал свое мнение глава RWE.

Кроме того, Маркус Креббер надеется, что цена на газ останется ниже потолка, согласованного ЕС.

В декабре страны ЕС согласовали динамический потолок цен на газ в €180 за МВт·ч, который начнет применяться с 15 февраля 2023 года, но он в любой момент может быть отключен в случае дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в правительстве России скоро подготовят порядок исполнения указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен для российской нефти.