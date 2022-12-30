Махачкала, 30 декабря, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он исполнил мечту 11-летнего Кирилла из Донецкой Республики и пожелания детей из Дагестана, среди которых в основном дети участников специальной военной операции, дети-сироты и дети из нуждающихся семей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Глава Дагестана Сергей Меликов

Мечту Кирилла из ДНР Меликов узнал из его письма, снятого с «Ёлки желаний» перед заседанием Госсовета в Москве. Он хотел получить в подарок «умные» часы. И мальчику, и его младшему брату уже доставлены подарки.

В самом Дагестане в «Ёлке желаний» приняли участие более 500 ребят в возрасте от трех до 17 лет. Дети получили в подарок к Новому году музыкальные инструменты, различные гаджеты, спортивный инвентарь, игрушки и другие важные для их жизни вещи.