Москва, 30 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с властями ДНР создать в регионе центр реабилитации людей с инвалидностью. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — говорится в тексте документа.

Глава российского государства поручил выполнить это поручение в срок до 15 ноября 2023 года.

Ответственными за выполнение поручения назначены: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 30 декабря президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года.