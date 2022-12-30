Москва, 30 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев направили в адрес президента России Владимира Путина поздравительные телеграммы по случаю наступающих Нового года и Рождества. Тексты поздравления обнародовали пресс-службы лидеров республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Народ и руководство Республики Абхазия всецело поддерживают Российскую Федерацию в её стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права», — говорится в послании Бжании.

Он отметил, что Абхазия и Россия являются стратегическими союзниками и партнёрами. Сухум готов продолжать укреплять отношения между государствами.

«Уходящий год, отмеченный важными для страны событиями и непростыми испытаниями, особыми историческими вехами и судьбоносными решениями, сплотил россиян и соотечественников, а всенародное сплочение и единство всегда были залогом и предвестником побед», — написал Гаглоев.

Югоосетинский лидер пожелал добрых перемен в новом году и отметил, что Цхинвал рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Москвой и продолжение интеграции.