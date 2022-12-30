Киев, 30 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. На Украине с момента начала спецоперации пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, включая «многих гражданских», заявила 30 декабря уполномоченная украинского президента по вопросам обеспечения прав военных Алёна Вербицкая в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Она заявила, что в России находятся 3392 украинских военнопленных. При этом на украинской территории «сейчас числятся пропавшими 15 тысяч человек, в том числе много гражданских».

По словам Вербицкой, об их судьбе Киеву ничего не известно: возможно, они также находятся в плену или «давно убиты». Она при этом обвинила Россию в отказе в доступе «к лагерям для военнопленных» представителям Красного Креста.