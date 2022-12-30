Минск, 30 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Варшава не настроена на диалог по возникающим проблемам региональной безопасности. Об этом в интервью агентству «Sputnik Беларусь» заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности», ― подчеркнул он.

Вольфович добавил, что уровень эскалации уже «превзошёл здравый смысл».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия стремится к гармоничному развитию двусторонних связей с Польшей, «демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». По его словам, географическая близость двух стран не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба пограничного комитета Белоруссии заявила, что попыток Польши вытеснить беженцев на границу с Белоруссией может стать больше. Отмечается, что польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны.