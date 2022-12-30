Москва, 30 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Москву беспокоит, что Лачинский коридор, который является единственной дорогой в Нагорный Карабах, остаётся заблокированным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, обнародованном 30 декабря на сайте ведомства.

Министерство обороны России Лачинский коридор

«Призываем Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договорённостям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе», — говорится в заявлении.

Захарова также подчеркнула важность вклада российских миротворцев, которые обеспечивают безопасность в Нагорном Карабахе. По её словам, их руководство продолжает добиваться разблокирования Лачинского коридора.

Напомним, ранее Баку потребовал, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Дамирли. На эти рудники 12 декабря попытались пройти сотни активистов из Азербайджана, заявив, что там якобы нарушают экологические нормы. Миротворцы их не пропустили, и протестующие заблокировали Лачинский коридор.