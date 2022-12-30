Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание на находящемся на ремонте в Кронштадте нефтяном танкере «Арктика», сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

54.mchs.gov.ru Пожарный

«Ситуация там уже локализована, ничего серьёзного не произошло», — заявили в администрации.

По данным 78.ru, огонь охватил две каюты судна площадью 10 кв. метров каждая. При тушении пожара был объявлен второй номер сложности.

На Кронштадтском морском заводе журналистам уточнили, что возгорание произошло не на территории предприятия, а рядом с ней. Речь идет о 57 причале в Кронштадте, который владелец судна, компания «КД БУНКЕР», арендует у компании «Полимер».