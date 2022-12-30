Красногорск, 30 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Двое детей из Донецкой Народной Республики получили новогодние подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Он исполнил мечты семилетней Милены и двенадцатилетнего Романа, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Пресс-служба губернатора Московской области Планшет для Милены

О своих мечтах дети из ДНР написали в рамках акции «Ёлка желаний». Милена попросила у Деда Мороза планшет. Её гаджет был поврежден во время обстрела дома, в котором жила её семья в Мариуполе.

Роман, который в настоящее время проходит курс реабилитации после полученных в августе 2022 года ранений, хотел получить в подарок ноутбук. Попавший под обстрел мальчик полтора месяца провёл в реанимации, перенёс две операции. Ему приходится заново учиться ходить и сидеть. Волонтеры передали ему от губернатора Подмосковья ноутбук и игровое кресло.

Пресс-служба губернатора Московской области Ноутбук для Романа

Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, принявший участие в акции «Ёлка желаний», исполнил мечту Лизы из Луганской Народной Республики, подарив ей поездку в Санкт-Петербург.