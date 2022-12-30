Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В первой декаде января 2023 года в Южном федеральном округе ожидаются дожди, временами со снегом, местами ветер до 15–17 м/с и туман. Об этом 30 декабря рассказал представитель Ростовского гидрометцентра.

Александр Погожев ИА REGNUM Набережная реки Дон. г. Ростов-на-Дону

Как отметил синоптик, слова которого приводит РИА Новости, в южную часть России 1 января 2023 года придёт атмосферный фронт с дождями.

«С 1 по 5 января осадки будут преимущественно в виде дождя в отдельных районах… В Волгоградской и Ростовской областях не исключён мокрый снег», — сказал он.

Также представитель Ростовского гидрометцентра уточнил, что в первые дни наступившего Нового года температура воздуха в регионе составит от +1 до + 6 °C, а в Краснодарском крае и на юге Ростовской области — до +10 °C.

При этом синоптик указал, что в этот период ожидается умеренный ветер, который местами будет достигать скорости 15–17 м/с, и отметил, что с 6 по 8 января в ряде районов юга России продолжится выпадение осадков.

«В ночные и утренние часы не исключены туманы. Температура воздуха понизится: в Ростовской и Волгоградской областях будет от 0 до минус 6, в Краснодарском крае от плюс одного до плюс 6», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что наиболее тёплым за всё время метеорологических наблюдений может стать нынешний период встречи новогодних праздников в ФРГ.