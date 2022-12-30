Днепропетровск, Украина, 30 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины — в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает 30 декабря украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

В этих двух областях воздушная тревога уже объявлялась утром. Позже её объявляли по всей территории Украины. Теперь в Днепропетровской и Харьковской областях украинские власти объявили тревогу в 16:01 мск.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что накануне, 29 декабря, были нанесены ракетные удары по критически важным объектам энергетики Украины.