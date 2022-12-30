Москва, 30 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн подсолнечника, сои и рапса, следует из данных Росстата.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле подсолнечника

Согласно предварительной оценке, в 2022 году сбор масличных культур вырос на 10,8%, побив рекорд 2021 года. В ведомстве заявили, что урожай семян подсолнечника в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 1,6%, до 15,3 млн тонн, по сое — вырос на 21,1%, до 5,7 тысячи тонн, по рапсу — на 62,9%, до 4,555 тысячи тонн. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году — 23,1 млн тонн.

Окончательные официальные итоги урожая станут известны только весной 2023 года.

Сообщается также, что урожай масличных культур в Российской Федерации оказался очень высоким и может составить 28,4–29,3 млн тонн в зачетном весе, что на 3,5–4,5 млн тонн превысит прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году.

В настоящее время уборка урожая проходит в крайне сложных погодных условиях.

Ранее пресс-служба российского статистического ведомства сообщила, что набор товаров и услуг для расчёта уровня инфляции расширен Росстатом.