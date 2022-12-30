Лондон, 30 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Снижение превысило 10%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 30 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров. При этом уже к середине дня их стоимость составляла 839,3 доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря цена на газ на лондонской бирже ICE впервые с 21 февраля 2022 года опустилась до отметки ниже $850 за тысячу кубометров. Биржевые цены потеряли за день торгов почти 7%.

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Заместитель председателя правительства России Александр Новак считает, что в результате газового дефицита цены на голубое топливо в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года. Тогда они составляли $200–250 за 1 тыс. кубометров.