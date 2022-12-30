Минск, 30 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Новые вызовы для Минска и Москвы позволят укрепить сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также позволят проявить независимость от деструктивной политики недружественных стран. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает Sputnik Беларусь.

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«Новые вызовы, как это ни парадоксально, формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран», — заявил Вольфович.

Он также отметил, что в отношении России Белоруссия по-прежнему придерживается идеи строительства Союзного государства.

Ранее в МИД РФ объяснили, что в 2022 году Россия продолжила укрепление своих союзнических отношений с Белоруссией, и последняя с пониманием восприняла проведение специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.