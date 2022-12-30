В СБ Белоруссии считают, что новые вызовы укрепляют сотрудничество с РФ
Минск, 30 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Новые вызовы для Минска и Москвы позволят укрепить сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также позволят проявить независимость от деструктивной политики недружественных стран. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает Sputnik Беларусь.
«Новые вызовы, как это ни парадоксально, формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран», — заявил Вольфович.
Он также отметил, что в отношении России Белоруссия по-прежнему придерживается идеи строительства Союзного государства.
Ранее в МИД РФ объяснили, что в 2022 году Россия продолжила укрепление своих союзнических отношений с Белоруссией, и последняя с пониманием восприняла проведение специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.