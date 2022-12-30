Совбез Белоруссии не исключил увеличения совместной группировки войск
Глава СБ Белоруссии: развёртывание белорусско-российской совместной группировки войск идёт по плану
Минск, 30 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Развёртывание совместной группировки войск России и Белоруссии идёт по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Об этом 30 октября заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
«Развёртывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утверждённому плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке», — сказал он в интервью агентству «Sputnik Беларусь».
Также Вольфович отметил, что в зависимости от динамики ситуации могут быть приняты решения о дальнейшем её наращивании в составе, который «гарантированно остудит любые «горячие головы».
Кроме того, глава Совбез Белоруссии уточнил, что ранее внесённые изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении безопасности в регионе в военной сфере «позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты на территорию Белоруссии.