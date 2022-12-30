Минск, 30 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Развёртывание совместной группировки войск России и Белоруссии идёт по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Об этом 30 октября заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Развёртывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утверждённому плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке», — сказал он в интервью агентству «Sputnik Беларусь».

Также Вольфович отметил, что в зависимости от динамики ситуации могут быть приняты решения о дальнейшем её наращивании в составе, который «гарантированно остудит любые «горячие головы».

Кроме того, глава Совбез Белоруссии уточнил, что ранее внесённые изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении безопасности в регионе в военной сфере «позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты на территорию Белоруссии.