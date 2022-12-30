Варшава, 30 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Польше нашли виновных в прекращении на некоторое время доступности к сайту Сейма (нижней палаты Национальной ассамблеи Польши). Спецслужбы причислили к виновникам «пророссийских хакеров». Об этом заявил 30 декабря пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Mateusz Kudła Польский Сейм

«Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт Сейма», — заявил Жарин.

Он назвал эту атаку «ответом на принятие Сеймом Польши резолюции о признании России государством — спонсором терроризма».

Напомним, нижняя палата парламента Польши (Сейм) в середине декабря приняла резолюцию, которой Россия признается страной, поддерживающей терроризм и применяющей террористические методы. В тексте резолюции России припомнили и крушение самолёта «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года, и самолет, на борту которого находились члены правительства Польши, который упал в 2010 году под Смоленском.