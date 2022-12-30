Москва, 30 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Доступ на Красную площадь, на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен с 18:00 мск 31 декабря до 7:00 мск 1 января 2023 года, сообщили 30 декабря в московском департаменте безопасности и противодействия коррупции.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Красной площади

В новогоднюю ночь в девяти парках пройдут анимационные программы. Горожанам и гостям столицы предлагают встретить Новый год на свежем воздухе — в парковых аллеях и на катках.

В новогодние каникулы в Москве будут проходить детские представления, праздничные ярмарки и гулянья в парках. Доступ на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников перекрыт не будет.