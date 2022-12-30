Красногорск, 30 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Священнослужителя застукали, когда он копал яму, чтобы скинуть туда труп убитого им пса. Полиции мужчина объяснил, что просто устал кормить собаку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.

Эдвард Мунк. Убийца(фрагмент). 1910

По их словам, храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в поселке Октябрьский Люберецкого района — место очень странное. Сама церковь больше напоминает особняк где-нибудь в Кракове, да и службы там проходят не часто. Лишь изредка туда приезжают небольшие группы подростков на какие-то религиозные мероприятия. Всё остальное время на территории храма чаще всего видят только одного священника, который и тянет весь местный быт.

26 декабря для католиков день знаковый, потому что он идет сразу после Рождества (католики, протестанты и некоторые православные церкви мира, придерживающиеся новоюлианского календаря, празднуют Рождество 25 декабря). Именно в этот день перед храмом в Октябрьском собралась толпа местных жителей, но не чтобы послушать службу. Жители вместе с добровольцами и волонтерами задержали здешнего католического священника, который копал глубокую яму, чтобы похоронить убитого им пса.

За несколько часов до случившегося этого пса, который ужасно выглядел и был в плачевном состоянии, пыталась забрать к себе домой местная зоозащитница. Она случайно заметила собаку через дырку в массивном заборе, который опоясывает храм. Собака была истощена, а на теле было много кровоподтеков, как будто пса нередко колотили.

«Я накормила бедное животное и пошла разобраться к настоятелю храма, или как правильно у них там называется. Разговор оказался не из приятных, священник жестко ответил женщине, дав понять, что с территории храма собака никуда не уйдет, и уж тем более он ее не отдаст зоозащитнице. Потом он отвязал пса от привязи и куда-то с ним ушел», — рассказала журналисту ИА REGNUM волонтер.

Обо всем случившемся женщина сразу заявила в полицию. Но когда она с другими неравнодушными и с правоохранителями прибыла к храму в очередной раз, то поняла, что пса уже нет в живых. Полиция застала священника в момент, когда он копал яму. Долго отпираться мужчина не стал и признался, что питомца он задушил. Основным оправданием своей жестокости священник назвал продолжительную болезнь животного, якобы тот уже две недели ничего не ел.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3766246" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Собаку обнаружили в багажнике автомобиля, где она пролежала несколько часов», — рассказал источник.

Прибывшая на место опергруппа из УВД Люберецкое забрала труп животного на экспертизу, чтобы зафиксировать травмы, которые были получены собакой еще при жизни. А таких на теле бедного пса оказалось немало. Сейчас по факту произошедшего идет проверка, во время которой священник продолжает нести службу в своем храме.