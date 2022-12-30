Москва, 30 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования Бразилии в связи со смертью Пеле. Его комментарий 30 декабря обнародовал ТАСС.

World Economic Forum Пеле

«С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону, прирожденного победителя и настоящего короля футбола», — сказал Матыцин.

Он отметил, что футболист был лучшим бомбардиром бразильской сборной, который провёл сотни игр и забил тысячи мячей, принося командам различные трофеи. Матыцин также назвал Пеле олицетворением футбола, «вдохновившим целые поколения на спортивные подвиги».

Глава Минспорта напомним, что Пеле остаётся единственным трёхкратным чемпионом мира в истории футбола, а также самым молодым автором гола и победителем мундиаля. Спортсмен, как отметил Матыцин, установил множество рекордов, которые до сих пор не побиты, а какие-то не получится побить никогда.