Киев, 30 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Киев с воодушевлением воспринял получение запрашиваемых у США зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как заявил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба, это стало «психологическим переломом» в поставках оружия Киеву.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

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Он напомнил, что Киев больше года «боролся» за эти ЗРК и наконец получил их. По словам главы внешнеполитического ведомства, «то, что это произошло, ― это ещё одно свидетельство, что ещё одно табу снято, ещё одна стена упала».

«Предоставление Patriot ― это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет», ― сказал в интервью изданию «РБК-Украина» Кулеба.

Получение одобрения поставок оружия для Киева он сравнил с «компьютерной игрой», в которой переходишь от уровня к уровню. В беседе он упомянул танки и ракеты ATACMS, которые киевский режим также настойчиво выпрашивает у Вашингтона. После этого, по словам Кулебы, можно перейти и к авианосцам и подводным атомным лодкам.

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Как сообщало ИА REGNUM, отставной подполковник и бывший профессор истории в Академии ВВС США Уильям Астор считает, что только поддержка США позволяет Украине противостоять России, без неё Киев был бы взят за считаные дни, а силы ВСУ — разбиты ещё летом.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь «затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы». При этом президент России Владимир Путин, комментируя анонсируемые поставки США вооружения Украине, заявил, что Вооружённые силы РФ «пощёлкают» ЗРК Patriot.