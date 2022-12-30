Лондон, 30 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Тони Блэр, занимавший должность премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год, в начале 2001 года вел переговоры с занимавшим тогда пост вице-президента США Диком Чейни на тему готовности России попасть в круг «ведущих мировых держав». Об этом сообщило издание Financial Times, которое обнародовало документы британского Национального архива.

Center for American Progress Тони Блэр

Если верить сведениям из опубликованных документов, то британский политик после встречи с Чейни сравнивал Владимира Путина с французским президентом Шарлем де Голлем.

«Премьер-министр охарактеризовал его как русского патриота, остро осознающего, что Россия потеряла уважение в мире. Называть его русским де Голлем было бы заблуждением, но у него был подобный склад ума», — сказано в протоколе.

Блэр также считал, что крайне важно склонить российского лидера к принятию западных ценностей.

В то же время официальные лица не хотели доверять Путину, поскольку считали, что он является сторонником старых взглядов времен холодной войны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не станет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. В их число вошли президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.