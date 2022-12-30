FT: Блэр в 2001 году уверял США в готовности России стать «ведущей» страной
Лондон, 30 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Тони Блэр, занимавший должность премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год, в начале 2001 года вел переговоры с занимавшим тогда пост вице-президента США Диком Чейни на тему готовности России попасть в круг «ведущих мировых держав». Об этом сообщило издание Financial Times, которое обнародовало документы британского Национального архива.
Если верить сведениям из опубликованных документов, то британский политик после встречи с Чейни сравнивал Владимира Путина с французским президентом Шарлем де Голлем.
«Премьер-министр охарактеризовал его как русского патриота, остро осознающего, что Россия потеряла уважение в мире. Называть его русским де Голлем было бы заблуждением, но у него был подобный склад ума», — сказано в протоколе.
Блэр также считал, что крайне важно склонить российского лидера к принятию западных ценностей.
В то же время официальные лица не хотели доверять Путину, поскольку считали, что он является сторонником старых взглядов времен холодной войны.
Ранее стало известно, что Владимир Путин не станет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. В их число вошли президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.