Ханты-Мансийск, 30 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Проверку, почему предложенный местными жителями для съёмки фильма ужасов аварийный дом в Нягани не был расселён, проведут следователи. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Сотрудник Следственного комитета

Отмечается, что в декабре 2022 года в СМИ появились сообщения о проживании граждан в одном из домов по улице Киевская в городе Нягани, находящемся в аварийном состоянии.

«По данному факту Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки, в том числе в отношении должностных лиц администрации города Нягани, не принявших меры к расселению аварийного дома», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение, и добавляется, что помимо неё следователи вместе с представителями администрации города выезжали к указанному дому для его осмотра, провели беседы с его жильцами по поводу состояния строения, определив первоочередные мероприятия по решению неотложных вопросов, включая неотложный ремонт одной из несущих деталей конструкции дома и водоснабжение.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения, что жители указанного дома предложили американской кинокомпании Paramount Pictures, которая сняла ряд известных фильмов ужасов, свои аварийные квартиры в качестве декораций для будущих съемок таких картин.