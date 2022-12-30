Москва, 30 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Свои поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом направил главам 22 иностранных государств и правительств, а также некоторым бывшим лидерам стран и правительств президент России Владимир Путин. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава Российского государства поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Абхазии Аслана Бжанию, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Ваагна Хачатуряна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

Помимо того, президент РФ направил новогодние и рождественские поздравления в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. При этом он не стал поздравлять президента Молдавии Майю Санду и не упомянул в поздравлениях народы Грузии и Украины.

Также Путин направил свои поздравления председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендре Моди, президенту Сирии Башару Асаду, президенту Сербии Александру Вучичу, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, президенту Бразилии Жаиру Болсонару, генсеку Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу и президенту Вьетнама Нгуену Суан Фуку, президенту Боливии Луису Арсе, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу армии Раулю Кастро, президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Кроме того, он поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в списке лидеров стран, которые получили новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет американского президента Джо Байдена.