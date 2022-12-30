Пекин, 30 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Китае напомнили, что Советский Союз первым признал КНР. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

Почта СССР Дружба навеки (СССР и КНР)

«Советский Союз — первое социалистическое государство в мире, а также первое государство, признавшее КНР и установившее с ним дипломатическое отношения», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что Китай готов вместе с Россией продолжать развивать двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, полагаясь на принципы добрососедства и взаимной выгоды.

Опрос ВЦИОМ, проводившийся накануне 100-летия образования Союза Советских Социалистических Республик, показал, что за 2022 год в России резко снизилось число тех, кто считает, что восстановление СССР «безусловно невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Советский Союз — это неотъемлемая часть истории России, и тот, кто не жалеет о его развале, не имеет сердца, а желающий его восстановить — не имеет мозгов.