Москва, 30 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании рабочей группы по переходу организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом 30 декабря сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что окончательное решение о переходе в АФК будет принято в начале 2023 года. На данный момент изучаются последствия при переходе из УЕФА в АФК.

Ранее в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщали, что Международная федерация футбола (FIFA) не планирует отстранять сборную России от участия в чемпионате мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.