Анкара, 30 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. У Греции могут возникнуть большие проблемы в случае расширения территориальных вод в Эгейском море. Турция не допустит такого развития событий. Такое предостережение сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью NTV.

Ahmet Gürsakal Эгейское море

«Каждый должен знать, что неверный шаг в этом отношении приведет к серьезным проблемам», — заявил глава ведомства.

По словам Акара, Греция в настоящее время «предпринимает провокационные шаги».

Свое мнение по поводу планов Греции в Эгейском море ранее высказал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, то Турция практически окажется заперта в своих территориальных водах. Поэтому Анкара не допустит такого развития событий и не позволит Греции даже на одну милю расширить свои воды в Эгейском море.