Курск, 30 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток до 20 января 2023 года. Об этом 30 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие в регионе желтого уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Напомним, что высокий (желтый) уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее сообщалось о его неоднократном продлении.

Ранее сообщалось о продлении высокого уровня террористической опасности в Республике Крым до 21 января 2023 года.