Краматорск, ДНР, 30 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими войсками городе Краматорске (ДНР) демонтировали памятник А. С. Пушкину, сообщает 30 декабря Klymenko Time.

Постамент снесенного памятника А. Пушкину. Краматорск

Демонтированная скульптура — это бюст работы скульптора А. Н. Нетяженко, который находился при входе в парк Пушкина с улицы Дружбы. Бюст был установлен в 1957 году.

Напомним, на Украине в рамках так называемой декоммунизации и дерусификации продолжается снос памятников российским и советским деятелям.

Так, накануне, 29 декабря, в Одессе демонтировали памятники Александру Суворову, Екатерине II и её сподвижникам — основателям города.