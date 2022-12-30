В Совбезе Белоруссии падение украинской ракеты назвали не случайным
В Совбезе Белоруссии считают, что украинская ракета упала не случайно
Минск, 30 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Совете безопасности Белоруссии прокомментировали падение украинской ракеты, сообщает Sputnik Беларусь.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию заявил о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты на территорию Белоруссии.
«Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт», — сказал Александр Вольфович.
По мнению госсекретаря Совбеза Белоруссии, украинской стороне недостаточно боевых действий на своей территории. Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300.
«Причину её прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — отметил Александр Вольфович.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии.