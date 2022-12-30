Минск, 30 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Совете безопасности Белоруссии прокомментировали падение украинской ракеты, сообщает Sputnik Беларусь.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию заявил о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты на территорию Белоруссии.

«Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт», — сказал Александр Вольфович.

По мнению госсекретаря Совбеза Белоруссии, украинской стороне недостаточно боевых действий на своей территории. Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300.

«Причину её прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — отметил Александр Вольфович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии.