Белград, 30 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. У Сербии получилось избежать «катастрофы с НАТО» в ходе обострения в самопровозглашённом Косове. Об этом 30 декабря журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО. Нам удалось избежать её в этот момент», — сказал Вучич.

Он также призвал сербов разобрать баррикады в частично признанном Косове.

Ранее Александр Вучич приказал отменить состояние повышенной боеготовности ВС Сербии.