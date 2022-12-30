Москва, 30 декабря, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) Евгений Рыбаков погиб в ходе обстрела Донецка со стороны боевиков преступного режима Киева. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«30 декабря 2022 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке ДНР погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники СК РФ с начала спецоперации расследуют военные преступления киевского режима против мирных граждан и российских военнослужащих, работая в боевой обстановке, что неизбежно приводит к потерям.

«В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович. За достигнутые успехи в служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что Рыбаков ранее работал в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, а также был ветераном боевых действий и ветераном военной службы, и у него остались жена и двое малолетних детей.

Кроме того, указывается, что по факту гибели замглавы отдела военного следственного управления СК РФ возбуждено уголовное дело, и добавляется, что председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего, поручив оказать всестороннюю поддержку его семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов территории региона со стороны киевских боевиков погибли 22 человека.