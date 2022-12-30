Нижний Новгород, 30 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В ДТП с участием трех автомашин в Нижегородской области погибли два человека. Ещё три человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Об автоаварии, которая произошла днем 30 декабря на трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола в Семеновском районе, сообщила пресс-служба МВД по региону. По данным ведомства, на полосу встречного движения на 53-м километре выехал Hyundai. Он столкнулся с грузовиком-автоцистерной, который также вынесло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате тройного столкновения погибли водитель Hyundai и женщина-пассажир. Еще одна женщина, находившаяся в этом автомобиле, получила телесные повреждения. Пострадали также водитель Volkswagen и его пассажир-мужчина.

По словам главы областного минздрава, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Двоих из них направили в Борскую центральную районную больницу, еще одного — в Семёновскую районную больницу.