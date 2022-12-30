Донецк, 30 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новая конституция Донецкой Народной Республики предписывает избрание главы ДНР депутатами народного совета (парламента) республики на пять лет. Об этом 30 декабря сообщил в своём телеграм-канале председатель парламента Владимир Бидевка.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

«Как и прежде, народный совет является постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти. Он будет состоять из 90 депутатов и избираться сроком на пять лет путём проведения прямых выборов», — написал Бидевка.

Он подчеркнул, что после принятия ДНР в состав России основным законом для республики стала Конституция РФ.

Напомним, 30 декабря депутаты народного совета ДНР в ходе пленарного заседания единогласно проголосовали за принятие новой конституции республики. В этот же день новую конституцию приняли и в Луганской Народной Республике.