Белгород, 30 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Белгородской области со стороны киевских боевиков в населённых пунктах частично или полностью разрушены свыше 1,6 тысячи квартир и жилых домов. Об этом 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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«Есть 15 населённых пунктов, где объявлен ЧС муниципального уровня, жителей там практически не осталось, они отселены. Отселены порядка семи тысяч человек», ― уточнил глава региона, добавив, что здесь нет тепла и газа и восстановить снабжение невозможно из-за угрозы обстрелов.

Кроме разрушений, есть и людские жертвы. По словам Гладкова, за всё время обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ погибли 22 мирных жителя.

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«Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, ― это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены», ― привёл цифры губернатор.

Напомним, 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекинского городского округа снаряд попал на территорию промышленного предприятия ― выбиты окна, поврежден забор. Позднее, по его словам, под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Жертв и пострадавших нет. Снарядом были повреждены линии электропередачи и газоснабжения, а также частный жилой дом.