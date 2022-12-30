Пекин, 30 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Посол Китая в Вашингтоне (США) Цинь Ган назначен новым министром иностранных дел страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Соответствующее решение было принято на 38-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря.

Предыдущий глава МИД Китая Ван И занимал свою должность с 2013 года.

Напомним, Цинь Ган выступал послом в США с июля 2021 года. До этого с сентября 2018 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел Китая.