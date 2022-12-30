Вашингтон, 30 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Перед визитом в Вашингтон лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский совершил секретный звонок в США. Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette со ссылкой на три конфиденциальных источника.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«За день до того, как […] Зеленский прибыл в Соединённые Штаты и произнёс страстную речь в Конгрессе, он тайно позвонил по телефону одному из самых влиятельных республиканцев страны Митчу Макконнеллу», ― говорится в публикации.

Отмечается, что среди его настоятельных просьб: убедить лидера меньшинства в Сенате помочь вернуть конфискованные состояния российских олигархов, включая доходы от их яхт, самолётов и особняков, чтобы помочь восстановить Украину.

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Два дня спустя при бурной поддержке республиканцев лидер киевского режима осуществил своё желание. Издание пишет, что положение, предполагающее конфискацию активов российских бизнесменов, было принято в качестве поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов, принятом Сенатом 22 декабря и палатой представителей 23 декабря. Вечером 29 декабря этот закон подписал глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Джо Байденом. В ходе встречи он заявил о необходимости установления мира на Украине и напомнил о десяти пунктах «формулы мира».