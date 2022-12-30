Берлин, 30 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Германская армия недооснащена, что особенно остро проявилось на фоне военной помощи Киеву, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль, пишет 30 декабря Rheinische Post.

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Отметив, что в германской армии почти по всем параметрам наблюдается дефицит, она привела в пример проблемы как с радиолокационными станциями, снарядами и танками, так и с бронежилетами и прочим снаряжением.

Ева Хёгль «У нас сейчас ситуация с оснащением хуже, чем до 24 февраля, поскольку многое было передано в рамках поддержки Украины, но не было получено никакой замены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобным заявлением три дня назад выступала глава оборонного комитета минобороны Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман.