Анкара, 30 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада может состояться, когда для этого созреют условия, сообщил 30 декабря глава минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Вначале переговоры с Сирией велись на уровне разведок. Мы выступаем за продолжение контактов, они будут продолжены в трехстороннем формате. По завершении процесса переговоров может состояться встреча президентов», — заявил глава минобороны Турции, комментируя прошедшие 28 декабря в Москве переговоры с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом.

В минобороны Турции отметили, что основной темой состоявшихся в российской столице переговоров было противодействие терроризму. На встрече турецкая сторона рассказала России и Сирии о тех моментах, которые беспокоят Анкару.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акар по итогам прошедших в Москве переговоров сообщил о намерении Анкары и Дамаска продолжить контакты по линии военных ведомств.