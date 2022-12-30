Вашингтон, 30 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Запад уже готов завершить конфликт на Украине. Он слишком сильно влияет на собственные экономики иностранных держав, поддерживающих Киев. Возможность прекращения конфликта, вероятно, была обсуждена президентом США Джо Байденом с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Вашингтон. Такое предположение сделал обозреватель американского издания Hill Авраам Шама.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наедине два президента, вероятно, обсудили возможность прекращения боевых действий и заложили основу для будущих переговоров», — высказал свое мнение автор.

По его словам, страны Запада и США остро ощущают негативное влияние антироссийских санкций на свою экономику. Постоянное повышение банками процентных ставок может еще более усугубить ситуацию и привести к рецессии, считает эксперт.

«Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление», — отметил автор.

Напомним, в начале декабря 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала СBS заявил, что переговоры с Россией возможны при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии.