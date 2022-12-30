Китай ценит готовность России к переговорам с Украиной — Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поддержал решение России не отказываться от переговоров с киевским режимом
Москва, 30 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Китай высоко ценит то, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Об этом 30 декабря в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин
«Мы обратили внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путём переговоров, мы высоко это ценим», — сказал китайский лидер.
Он добавил, что Китай готов наращивать стратегическое партнёрство с Россией, несмотря на непростую и неоднозначную международную обстановку.