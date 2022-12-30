Москва, 30 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Китай высоко ценит то, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Об этом 30 декабря в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Мы обратили внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путём переговоров, мы высоко это ценим», — сказал китайский лидер.

Он добавил, что Китай готов наращивать стратегическое партнёрство с Россией, несмотря на непростую и неоднозначную международную обстановку.