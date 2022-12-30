Донецк, 30 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 30 декабря отметил важность интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик в правовое пространство России.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, социальное пространство России идет полным ходом. Для нас главное, чтобы была обеспечена их безопасность, а это главная цель спецоперации», — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков отметил конструктивность переговоров между Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.