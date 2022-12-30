Сеул, 30 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Южная Корея провела успешные испытания космической ракеты-носителя, сообщает издание Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В минобороны Южной Кореи 30 декабря рассказали об успешных испытаниях твёрдотопливной космической ракеты-носителя. Полёт был выполнен на фоне заявления КНДР об испытаниях твёрдотопливного ракетного двигателя большой тяги для разработки системы стратегического оружия нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Пак Хон Гын предложил провести парламентское слушание по поводу проникновения в воздушное пространство Южной Кореи беспилотников КНДР.