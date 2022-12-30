Донецк, 30 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку, Майорск, Широкую Балку и Ясиноватую. Об этом 30 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков Киева был осуществлён в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Кроме этого, отмечается, что в 08:25 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 09:25 — четыре снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой, в 10:25 — семь снарядов калибра 155 мм по Широкой Балке, в 11:20 — восемь мин калибра 120 мм по Майорску.

Также указывается, что в 11:25 бандеровцы выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке, в 11:35 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 12:12 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 12:55 — четыре снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела войсками преступного режима Киева в ночь на 30 декабря центра Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS был повреждена инфраструктура гостиничного комплекса «Виктория».