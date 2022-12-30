Москва, 30 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, генерала армии Рауля Кастро с Новым годом и Днём освобождения, который на острове также отмечают 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рауль Кастро

«Владимир Путин констатировал, что Россия и Куба последовательно реализуют перспективные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что российский лидер выразил надежду, что тесное сотрудничество Москвы и Гаваны продолжится и послужит на благо народов обоих государств.

Напомним, 28 декабря Путин и Бермудес обсудили вопросы сотрудничества в ходе телефонного разговора. Они также договорились, что контакты между странами будут активизированы на разных уровнях.