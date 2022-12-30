Москва, 30 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел диалог с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в режиме видеосвязи. Об этом 30 декабря в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Состоялся очень конструктивный, объемный по содержанию партнерский разговор. Его начало вы видели, запись была доступна для общественности, затем, разумеется, беседа продолжилась в закрытом режиме», — сказал Песков.

Также Дмитрий Песков добавил, что в пятницу, 30 декабря, у президента в планах несколько рабочих непубличных встреч.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом.