Москва, 30 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сообщается, что, поздравляя с Новым годом и Рождеством президента Белоруссии, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря тесному союзническому взаимодействию стороны «с честью выдержали трудности и испытания уходящего года».

Российский лидер заявил, что стороны смогли не только эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению, но и укрепить институты Союзного государства, выстроить надёжную оборону его западных рубежей, придать дополнительный импульс интеграционным процессам, а также расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах.

Владимир Путин также дал высокую оценку сложившимся с Александром Лукашенко товарищеским, доверительным отношениям, позволяющим оперативно решать самые непростые вопросы, и выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных России стран.