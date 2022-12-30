Москва, 30 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Детали закона о национальных меньшинствах, ранее подписанного главой режима Киева Владимиром Зеленским, вначале необходимо изучить. Об этом 30 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Мы его не видели, но там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, потом, кто является нацменьшинством, и так далее и тому подобное. Здесь нужно изучать детали», — сказал он в ответ на вопрос, видели ли в Кремле этот документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Советский Союз — это неотъемлемая часть истории России и тот, кто не жалеет о его развале, не имеет сердца, а желающий его восстановить — не имеет мозгов.